Komt er schot in de zaak bij Clarebout Potatoes? Verzoeningsvergadering ingepland
Bij de West-Vlaamse aardappelverwerker Clarebout Potatoes vindt donderdagavond een verzoeningsvergadering plaats. Dat is vernomen van vakbonden en directie.
Bij het bedrijf wordt al een week gestaakt. Het personeel wil een premie nu de frietproducent voor miljarden is verkocht. De directie heeft elke werknemer 500 euro netto geboden, maar dat is door het personeel afgewezen. Het bedrijf herhaalt donderdag nog eens dat het niet van plan is te onderhandelen over het bedrag van de premie, maar dat het wel open staat om te praten over de modaliteiten.
Nog volgens het bedrijf hebben veel werknemers intussen het werk hervat en is de productie op alle sites - weliswaar met beperkte capaciteit - hervat. Veel werknemers zijn gekant tegen de acties van de vakbonden, aldus de directie.
Grimmige sfeer
Met de premie wil eigenaar Jan Clarebout zijn "erkenning en steun" uitdrukken voor de werknemers, zegt de directie.
Een manifestatie woensdag aan het bedrijf verliep in een grimmige sfeer. "Het recht op staken moet gerespecteerd worden, maar ook het recht op werken. Werknemers die willen werken mogen niet gehinderd worden", klinkt het bij de directie. Het bedrijf heeft tijdens de actie dan ook beroep gedaan op deurwaarders.