Bij het bedrijf wordt al een week gestaakt. Het personeel wil een premie nu de frietproducent voor miljarden is verkocht. De directie heeft elke werknemer 500 euro netto geboden, maar dat is door het personeel afgewezen. Het bedrijf herhaalt donderdag nog eens dat het niet van plan is te onderhandelen over het bedrag van de premie, maar dat het wel open staat om te praten over de modaliteiten.

Nog volgens het bedrijf hebben veel werknemers intussen het werk hervat en is de productie op alle sites - weliswaar met beperkte capaciteit - hervat. Veel werknemers zijn gekant tegen de acties van de vakbonden, aldus de directie.