17°C
Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Komt er schot in de zaak bij Cla­re­bout Pota­toes? Ver­zoe­nings­ver­ga­de­ring ingepland

Clarebout 02

Bij de West-Vlaamse aardappelverwerker Clarebout Potatoes vindt donderdagavond een verzoeningsvergadering plaats. Dat is vernomen van vakbonden en directie.

Bij het bedrijf wordt al een week gestaakt. Het personeel wil een premie nu de frietproducent voor miljarden is verkocht. De directie heeft elke werknemer 500 euro netto geboden, maar dat is door het personeel afgewezen. Het bedrijf herhaalt donderdag nog eens dat het niet van plan is te onderhandelen over het bedrag van de premie, maar dat het wel open staat om te praten over de modaliteiten.

Nog volgens het bedrijf hebben veel werknemers intussen het werk hervat en is de productie op alle sites - weliswaar met beperkte capaciteit - hervat. Veel werknemers zijn gekant tegen de acties van de vakbonden, aldus de directie.

Staking clarebout 2
Nieuws

Directie Clarebout: "Geen hogere premie en vraag om recht op werk te respecteren"

Grimmige sfeer

Met de premie wil eigenaar Jan Clarebout zijn "erkenning en steun" uitdrukken voor de werknemers, zegt de directie. 

Een manifestatie woensdag aan het bedrijf verliep in een grimmige sfeer. "Het recht op staken moet gerespecteerd worden, maar ook het recht op werken. Werknemers die willen werken mogen niet gehinderd worden", klinkt het bij de directie. Het bedrijf heeft tijdens de actie dan ook beroep gedaan op deurwaarders.

Mars clarebout 03
Nieuws

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder
Belga
Clarebout

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag
Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Geld

In kaart: Zoveel investeerden West-Vlaamse lokale besturen het afgelopen jaar per inwoner
Loodsen - zeewezen

Loodsen houden acties vol tot na het weekend: hinder in Zeebrugge is beperkt
Actie politie ieper 02

Vooruit Ieper dient klacht in bij gouverneur tegen reglement voor nachtwinkels en minimarkets
Staking clarebout 2

Directie Clarebout: "Geen hogere premie en vraag om recht op werk te respecteren"
Chrysant1

Drukke tijden voor Gediflora, die met zijn chrysanten wereldwijd aan de top staat
Staking clarebout 1

Vijfde dag op rij: nog steeds staking bij aardappelverwerker Clarebout
Aanmelden