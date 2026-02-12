5°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Eer­ste steen voor uit­brei­ding ont­haal­ge­bouw De Gavers

Eerstesteenlegging Harelbeke

Provincie West-Vlaanderen heeft op vrijdag de symbolische eerste steen gelegd voor de uitbreiding van het onthaalgebouw in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Met deze investering wil de Provincie de dienstverlening voor scholen, verenigingen en andere bezoekers verbeteren en het domein nog toegankelijker maken.

Het huidige onthaalgebouw, dat dateert van 2010, is toe aan een opfrissing. Door de groeiende bezoekersdruk kiest de Provincie voor een aanpak die het bestaande gebouw verbetert en beperkt uitbreidt, in plaats van een volledig nieuw complex te bouwen. Zo wordt het bezoekerscentrum toekomstgericht versterkt, met respect voor duurzaamheid en functionaliteit.

Opfrissing en uitbreiding van het onthaalgebouw

Het nieuwe gelijkvloerse gebouw krijgt onder andere een polyvalente zaal voor educatieve activiteiten en vergaderingen, extra bergruimte en een fietsenstalling voor personeel. Het bestaande onthaalgebouw wordt opgefrist en uitgebreid, met een groendak en een binnentuin die kan dienen voor activiteiten met groepen. Voor de uitbreiding is een budget van ruim 1 miljoen euro voorzien.

De oplevering van de uitbreiding is gepland tegen januari 2027.

Jari Vanassche
Gavers

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Opleiding defensie Sint-Kruis

Na 33 jaar nieuw leven in kazerne van Sint-Kruis: 25 jongeren starten militaire basisopleiding
GFT bakjes Brugge - afval

Na commotie in Brugge: GFT-bakje bestellen kan vanaf vandaag
De meers waregem

Waregem hervormt woonzorgcentrum De Meers: 25 bedden geschrapt, minder interimkrachten
Ziekte

West-Vlamingen minst kort ziek, maar provincie telt meeste langdurig afwezigen
groepsaankoop gas en elektriciteit

Al 71.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene stroom en gas
5°C
Aanmelden