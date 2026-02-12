Het huidige onthaalgebouw, dat dateert van 2010, is toe aan een opfrissing. Door de groeiende bezoekersdruk kiest de Provincie voor een aanpak die het bestaande gebouw verbetert en beperkt uitbreidt, in plaats van een volledig nieuw complex te bouwen. Zo wordt het bezoekerscentrum toekomstgericht versterkt, met respect voor duurzaamheid en functionaliteit.

