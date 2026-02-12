Provincie West-Vlaanderen heeft op vrijdag de symbolische eerste steen gelegd voor de uitbreiding van het onthaalgebouw in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Met deze investering wil de Provincie de dienstverlening voor scholen, verenigingen en andere bezoekers verbeteren en het domein nog toegankelijker maken.
Het huidige onthaalgebouw, dat dateert van 2010, is toe aan een opfrissing. Door de groeiende bezoekersdruk kiest de Provincie voor een aanpak die het bestaande gebouw verbetert en beperkt uitbreidt, in plaats van een volledig nieuw complex te bouwen. Zo wordt het bezoekerscentrum toekomstgericht versterkt, met respect voor duurzaamheid en functionaliteit.
Opfrissing en uitbreiding van het onthaalgebouw
Het nieuwe gelijkvloerse gebouw krijgt onder andere een polyvalente zaal voor educatieve activiteiten en vergaderingen, extra bergruimte en een fietsenstalling voor personeel. Het bestaande onthaalgebouw wordt opgefrist en uitgebreid, met een groendak en een binnentuin die kan dienen voor activiteiten met groepen. Voor de uitbreiding is een budget van ruim 1 miljoen euro voorzien.
De oplevering van de uitbreiding is gepland tegen januari 2027.