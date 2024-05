Jongen moeten op het juiste moment geringd worden, ze mogen niet te groot of niet te klein zijn. Begin juni is er nog een tweede ringsessie voor de jongen die later geboren zijn. Het ringen gebeurt voor het wetenschappelijk onderzoek rond de vogeltrek. Op de ring staat een nummer dat met een verrekijker te lezen is. Dit jaar zijn er tien nesten bezet, met voorlopig 14 jongen. Het Zwin verwacht wel dat er nog jongen bijkomen.