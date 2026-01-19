4°C
Eer­ste com­mis­sa­ris Marc geeft fak­kel door aan eer­ste hoofd­in­spec­teur Björn

DSC 0880

Eerste commissaris Marc Tegethoff gaat op 1 februari na een jarenlange loopbaan bij de Lokale Politie Westkust met pensioen. Hij wordt opgevolgd door eerste hoofdinspecteur Björn Vandendriessche als diensthoofd van het wijkteam De Panne.

Marc startte zijn carrière als politieagent bij de gemeentepolitie De Panne. Na de hervorming van de geïntegreerde politie ging hij aan de slag op de verkeersdienst van politiezone Westkust. In 2007 werd hij commissaris en sinds 2016 leidt hij het wijkteam van De Panne. 

Maar nu gaat hij met pensioen. “We danken eerste commissaris Tegethoff voor zijn jarenlange inzet en wensen hem een mooi en welverdiend pensioen toe", klonk het bij Nicholas Paelinck, korpschef van PZ Westkust eerste hoofdcommissaris.

Zijn plaats wordt ingevuld door Björn. Hij begon zijn carrière bij de gemeentepolitie De Panne. Na de hervorming ging hij aan de slag als inspecteur en nadien als wachtofficier op de interventiedienst van PZ Westkust. Om zich voor te bereiden op zijn nieuwe functie is hij nu al enkele maanden actief binnen het wijkteam van De Panne.

Leonie Delodder
Politie

