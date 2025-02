Eendenkroos is het groene goedje dat je vaak op vijvers ziet drijven. In Aziatische landen wordt het al langer door mensen gegeten, maar nu mag het ook in Europa verkocht worden. Het moet zowat het snelst groeiende plantje zijn en het zit boordevol vitaminen, mineralen en eiwitten.

Tuinbouwer Dieter Vantyghem uit Egem ziet er wel een markt voor en start daarom met een proefproject, samen met Hogeschool VIVES en Inagro. “Je kan er smoothies mee maken, je kan er soep mee maken, je kan het als sla gebruiken, maar even goed ook pesto en vegan burgers. Het bevat zelfs 30 tot 40% eiwitten. Daardoor is het dus zeer interessant voor vegan klanten”, zegt Dieter.

Dieter bouwt nu zijn eerste bassin om de eendenkroos in april te oogsten en in mei op de markt te brengen. Voor hem is het vooral een experiment, want hij blijft hoofdzakelijk een bloemenkweker.