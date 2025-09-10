Een op de zeven gezinnen heeft moeite met kosten bij begin schooljaar
Ongeveer een op de zeven gezinnen heeft het financieel moeilijk om de kosten te dragen die gepaard gaan met de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit de Gezinsbarometer van de Gezinsbond.
Nieuwe schoolboeken, schrijfmateriaal, trein- of busabonnement, lidgeld van sport- of hobbyclubs, nieuwe kleren... De start van het schooljaar brengt traditioneel extra kosten met zich mee. En die kosten kunnen wegen op het het gezinsbudget.
Volgens de Gezinsbarometer, een kwartaalbevraging bij meer dan duizend Vlaamse gezinnen met een of meer inwonende kinderen tot 18 jaar, vormen die extra kosten geen probleem voor bijna de helft (47 procent) van de gezinnen. Maar "37 procent zegt dat het financieel krap is, en bijna een op de zeven moet compromissen sluiten, financiële hulp vragen of uitstel van betaling vragen", zegt Jeroen Sleurs, directeur van de Gezinsbond.
Groeipakket
De financiële druk is het grootst bij eenoudergezinnen, gezinnen met drie of meer kineren, kortgeschoolde ouders en gezinnen met een zorgnood.
"Het is heel goed dat het Groeipakket (de opvolger van de kinderbijslag, red.), dat voor een op de drie gezinnen een noodzakelijke toevoeging is aan het gezinsinkomen, eindelijk terug is geïndexeerd", zegt Sleurs nog. "Maar helaas volstaat het Groeipakket niet om de kosten van kinderen te financieren. Zeker niet nu de Schoolbonus ook wegvalt."
UiTPAS
De Gezinsbond blijft pleiten voor "structurele ondersteuning voor gezinnen, over beleidsdomeinen heen. Denk aan inkomensgerelateerde kinderopvang, betaalbare woningen en een betere vergoeding voor het ouderschapsverlof", aldus Sleurs.
De Gezinsbond vraagt ook om de UiTPAS beter bekend te maken. Dat is een voordeelpas voor vrijetijdsactiviteiten, met extra korting voor gezinnen die het niet breed hebben. Maar meer dan de helft van de gezinnen zegt die pas niet te kennen of niet te gebruiken.