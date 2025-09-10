Nieuwe schoolboeken, schrijfmateriaal, trein- of busabonnement, lidgeld van sport- of hobbyclubs, nieuwe kleren... De start van het schooljaar brengt traditioneel extra kosten met zich mee. En die kosten kunnen wegen op het het gezinsbudget.

Volgens de Gezinsbarometer, een kwartaalbevraging bij meer dan duizend Vlaamse gezinnen met een of meer inwonende kinderen tot 18 jaar, vormen die extra kosten geen probleem voor bijna de helft (47 procent) van de gezinnen. Maar "37 procent zegt dat het financieel krap is, en bijna een op de zeven moet compromissen sluiten, financiële hulp vragen of uitstel van betaling vragen", zegt Jeroen Sleurs, directeur van de Gezinsbond.

