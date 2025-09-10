19°C
Aanmelden
Nieuws

Een op de zeven gezin­nen heeft moei­te met kos­ten bij begin schooljaar

Schoolboeken

Ongeveer een op de zeven gezinnen heeft het financieel moeilijk om de kosten te dragen die gepaard gaan met de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit de Gezinsbarometer van de Gezinsbond.

Nieuwe schoolboeken, schrijfmateriaal, trein- of busabonnement, lidgeld van sport- of hobbyclubs, nieuwe kleren... De start van het schooljaar brengt traditioneel extra kosten met zich mee. En die kosten kunnen wegen op het het gezinsbudget.

Volgens de Gezinsbarometer, een kwartaalbevraging bij meer dan duizend Vlaamse gezinnen met een of meer inwonende kinderen tot 18 jaar, vormen die extra kosten geen probleem voor bijna de helft (47 procent) van de gezinnen. Maar "37 procent zegt dat het financieel krap is, en bijna een op de zeven moet compromissen sluiten, financiële hulp vragen of uitstel van betaling vragen", zegt Jeroen Sleurs, directeur van de Gezinsbond.

Groeipakket

De financiële druk is het grootst bij eenoudergezinnen, gezinnen met drie of meer kineren, kortgeschoolde ouders en gezinnen met een zorgnood.

"Het is heel goed dat het Groeipakket (de opvolger van de kinderbijslag, red.), dat voor een op de drie gezinnen een noodzakelijke toevoeging is aan het gezinsinkomen, eindelijk terug is geïndexeerd", zegt Sleurs nog. "Maar helaas volstaat het Groeipakket niet om de kosten van kinderen te financieren. Zeker niet nu de Schoolbonus ook wegvalt."

UiTPAS

De Gezinsbond blijft pleiten voor "structurele ondersteuning voor gezinnen, over beleidsdomeinen heen. Denk aan inkomensgerelateerde kinderopvang, betaalbare woningen en een betere vergoeding voor het ouderschapsverlof", aldus Sleurs.

De Gezinsbond vraagt ook om de UiTPAS beter bekend te maken. Dat is een voordeelpas voor vrijetijdsactiviteiten, met extra korting voor gezinnen die het niet breed hebben. Maar meer dan de helft van de gezinnen zegt die pas niet te kennen of niet te gebruiken.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken
2e steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Roemeense man (39) steekt partner (35) neer in Roeselare

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Studenten

Kortrijk blijft grootste studentenstad in West-Vlaanderen met recordaantal studenten
Leerplek zorg1

Zorgopleiding in Oostende nu in het ziekenhuis zelf
Bus2

VTI Brugge leidt jongeren (17+) op tot buschauffeur
Jeugd1
Update

Jeugdverenigingen verliezen energiekorting en voeren actie in Kortrijk
Toegankelijk1

Met de rolstoel naar de hogeschool: missie (on)mogelijk?
Labo1

Dubbel zoveel interesse voor opleiding industrieel ingenieur machine- en productieautomatisering
Aanmelden