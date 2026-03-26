Vias wijst erop dat het 30 jaar geleden is dat de wegcode werd aangepast om voetgangers, die op een oversteekplaats oversteken, beter te beschermen. Uit een onderzoek in elf Europese landen blijkt echter dat 92 procent van de Belgische voetgangers die een oversteekplaats willen opgaan, regelmatig verhinderd wordt door een automobilist die niet stopt.

Toch weten acht op de tien automobilisten dat ze voorrang moeten verlenen aan voetgangers die op een oversteekplaats zijn, maar ook als ze op het punt staan zich erop te begeven. Geen voorrang verlenen is een overtreding van de derde graad, waarvoor een bestuurder een boete van 174 euro plus administratiekosten kan krijgen.

Letselongeval

Uit een analyse van ongevallen met voetgangers van de voorbije tien jaar blijkt dat gemiddeld een op de drie voetgangers die betrokken waren in een letselongeval op dat moment een oversteekplaats aan het gebruiken was, al dan niet met verkeerslichten. Wanneer een voetganger bij het oversteken van de straat door een voertuig wordt aangereden, bevindt hij zich meestal op een oversteekplaats zonder verkeerslichten of politie. Meer dan een op de vijf voetgangers die bij een ongeval betrokken raakten, werd daarentegen aangereden door een voertuig terwijl de voetganger de weg overstak buiten een oversteekplaats.

"Om de overstekende voetgangers niet in gevaar te brengen, is het dan ook van cruciaal belang om de voorrangsregels in de buurt van zebrapaden na te leven en te vertragen aan elke oversteekplaats waar iemand kan oversteken", klonk het bij Vias. "Aan beide kanten helpen beleefdheid en het duidelijk aangeven van je bedoelingen om misverstanden en ongevallen te voorkomen."