Vooral sinds de grote renovatie in 2016 is er veel veranderd en dat laat zich dus ook zien in de bezoekerscijfers. "Een miljoen op ngen jaar is een fantastisch resultaat. Dat is 125.000 bezoekers per jaar, met uitzondering van het coronajaar waarin we soms gesloten waren", vertelt directeur Ina De Wasch.

De tijd van grote vogels in ijzeren kooien is er verleden tijd. Alle vogels vliegen in de vrije natuur. Het Zwin plant volgend jaar - voor haar tienjarig bestaan - een feestjaar met lezingen, een nieuwe betoverende ruimte in het bezoekerscentrum en uiteraard... veel vogels.