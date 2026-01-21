Volgens de scholengroep laat die aanpak toe om leerlingen beter te begeleiden en hen stap voor stap voor te bereiden op een studierichting in de tweede graad. Een eerdere hervormingspoging in 2018 strandde nog op fel protest, maar dit keer ligt de aanpak anders, benadrukt de directie. “We hebben sterk ingezet op overleg en draagvlak”, zegt Van Damme. “We hebben geluisterd naar bezorgdheden, die er ook zijn en terecht. Die leven bij leerkrachten, directies én het bestuur. We willen samen bekijken hoe we dit project vormgeven, want het zal een gezamenlijke inspanning vragen.”

Als alles volgens plan verloopt, hoopt Scholengroep Molenland de nieuwe campus in 2029 of 2030 officieel te openen.