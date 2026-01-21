Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Scholengroep Molenland wil vanaf eind dit decennium alle leerlingen van het eerste en tweede middelbaar samenbrengen op één nieuwe campus in Tielt. De zes secundaire scholen van de groep centraliseren zo hun volledige eerste graad, goed voor zo’n 900 leerlingen. Volgens de directie moet dat zorgen voor betere begeleiding en een gerichtere studiekeuze in de tweede graad.
De nieuwe campus komt in de Beernegemstraat in Tielt. Daar plant de scholengroep een nieuwbouw waar alle leerlingen van het eerste en tweede jaar middelbaar onderwijs samen les zullen volgen. De eerste graad wordt er georganiseerd in verschillende klasgroepen, op basis van leerlingenprofielen.
"We willen de leerlingen uitdagen op hun niveau. Dat willen we doen door hen samen te zetten in aangepaste klasgroepen.”
“Leerlingen die sterk theoretisch zijn en abstract kunnen denken, bijvoorbeeld met interesse voor Latijn, brengen we samen in één klas”, zegt algemeen directeur Carine Van Damme. “Daarnaast zijn er ook leerlingen die heel praktisch en handig zijn. Ook zij moeten uitgedaagd worden op hun niveau. Dat willen we doen door hen samen te zetten in aangepaste klasgroepen.”
"Sterk ingezet op overleg"
Volgens de scholengroep laat die aanpak toe om leerlingen beter te begeleiden en hen stap voor stap voor te bereiden op een studierichting in de tweede graad. Een eerdere hervormingspoging in 2018 strandde nog op fel protest, maar dit keer ligt de aanpak anders, benadrukt de directie. “We hebben sterk ingezet op overleg en draagvlak”, zegt Van Damme. “We hebben geluisterd naar bezorgdheden, die er ook zijn en terecht. Die leven bij leerkrachten, directies én het bestuur. We willen samen bekijken hoe we dit project vormgeven, want het zal een gezamenlijke inspanning vragen.”
Als alles volgens plan verloopt, hoopt Scholengroep Molenland de nieuwe campus in 2029 of 2030 officieel te openen.