Eddy Lust stopt op 1 september als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust neemt die beslissing om gezondheidsredenen. Wie hem opvolgt, is voorlopig nog niet duidelijk.
Vorig jaar was Lust al een tijd buiten strijd na een medische ingreep. Toen nam schepen Caroline Bont-Vanraes tijdelijk zijn taken als burgemeester over.
Opvolger onbekend
Eddy Lust werd burgemeester van Menen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vormde toen met Open VLD een coalitie met de socialisten en N-VA.
Na de verkiezingen van 2024 begon hij aan een tweede termijn, dit keer met Voor 8930, een kartellijst van liberalen en socialisten. Die lijst vormt vandaag een coalitie met CD&V.
Wie Eddy Lust zal opvolgen, is nog niet bekend. Mogelijk komt huidig schepen Kasper Vandecasteele in beeld, maar daarover zijn nog geen officiële uitspraken gedaan.