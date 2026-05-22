Aanmelden
Nieuws
Menen

Eddy Lust stopt als Bur­ge­mees­ter van Menen

Eed burgemeester Eddy Lust Menen

Eddy Lust stopt op 1 september als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust neemt die beslissing om gezondheidsredenen. Wie hem opvolgt, is voorlopig nog niet duidelijk.

Vorig jaar was Lust al een tijd buiten strijd na een medische ingreep. Toen nam schepen Caroline Bont-Vanraes tijdelijk zijn taken als burgemeester over.

Opvolger onbekend

Eddy Lust werd burgemeester van Menen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vormde toen met Open VLD een coalitie met de socialisten en N-VA. 

Na de verkiezingen van 2024 begon hij aan een tweede termijn, dit keer met Voor 8930, een kartellijst van liberalen en socialisten. Die lijst vormt vandaag een coalitie met CD&V.

Wie Eddy Lust zal opvolgen, is nog niet bekend. Mogelijk komt huidig schepen Kasper Vandecasteele in beeld, maar daarover zijn nog geen officiële uitspraken gedaan.

Axel Ballekens

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Lotto
Nieuws

Kans definitief verkeken: Blankenbergse lottowinnaar kwam miljoenen nooit ophalen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rally

N-VA vraagt meer aandacht voor toekomst van rallysport in Vlaanderen
Zwembad

Veurne krijgt 4,5 miljoen euro Vlaamse steun voor nieuw zwembad
Brugse Zot - Brouwerij De Halve Maan

Na bezorgdheden van buurtbewoners: brouwerij De Halve Maan krijgt nieuwe vergunning onder strikte voorwaarden
M940 Oostende - Mijnenjager

Geen sabotage bij incidenten op nieuwe mijnenjager M940 Oostende
Transmigranten Knokke Heist 1

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vreest net meer slachtoffers door strengere aanpak mensensmokkel
Windmolens1

670 bezwaarschriften tegen windturbines in Zwevezele en Lichtervelde
Aanmelden