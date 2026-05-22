Eddy Lust werd burgemeester van Menen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vormde toen met Open VLD een coalitie met de socialisten en N-VA.

Na de verkiezingen van 2024 begon hij aan een tweede termijn, dit keer met Voor 8930, een kartellijst van liberalen en socialisten. Die lijst vormt vandaag een coalitie met CD&V.

Wie Eddy Lust zal opvolgen, is nog niet bekend. Mogelijk komt huidig schepen Kasper Vandecasteele in beeld, maar daarover zijn nog geen officiële uitspraken gedaan.