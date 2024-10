Het eerste ongeval deed zich rond 9.15 uur voor toen een bestuurder op werken inreed. Door dat ongeval stond er een file op de E40 richting kust. Vervolgens is een andere wagen ingereden op de staart van die file. Net voor de afrit in Beernem gebeurde er in de staart van de file nog een derde ongeval.

Naar aanleiding van het eerste ongeval is de snelweg momenteel volledig versperd. Het verkeer kan er enkel over de pechstrook. Wie vanuit Aalter richting Brugge wil, krijgt de raad om de N44 en de E34 te volgen. Ook vanuit Antwerpen en Gent is het aangewezen om de E34 te nemen richting kust.