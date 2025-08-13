27°C
Duin­pan­ne is slacht­of­fer van eigen suc­ces: par­keer­pro­bleem voor auto’s en fietsen”

Het natuureducatief centrum Duinpanne in De Panne kampt met een parkeerprobleem. Zowel voor fietsers als voor auto's wordt het steeds moeilijker om te parkeren. Jaarlijks lokt het provinciaal natuurdomein 130.000 bezoekers, maar er is nauwelijks parking.

Volgens natuurgidsen en medewerkers schiet de infrastructuur tekort en wordt er te vaak kriskras geparkeerd. Wilfried Laforce, natuurgids De Duinpanne: “Er komen hier ook scholen en groepen, soms met dertig of veertig. Waar moeten die dan hun fiets plaatsen? Er is ook echt een tekort aan fietsenstallingen.”

Parkeerdruk

De provincie liet de parking voor een fors bedrag heraanleggen. Sindsdien is er geen plaats voor schoolbussen en weet niemand nog waar hij zijn fiets moet stallen. Emanuel Demey, centrumdirecteur De Duinpanne: “Nu, met de orka 'Reveil' en in een topzomer pur sang, merken wij van 's morgens 10u tot 's avonds 18u dat de parkeerdruk erg hoog is. We moeten hen helpen en dat is een heel grote uitdaging.”

Slachtoffer van eigen succes

Ook de gedeputeerde voor toerisme is ingelicht. De provincie noemt zich slachtoffer van het domeinsucces. Er zijn 25 procent meer bezoekers. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme: “We denken aan een tijdelijke fietsenparking met een capaciteit van 50 of 60 fietsen. Maar dit is ook strikt beschermd duinengebied waar we niet doen wat we willen.”

De redactie
Bezoekerscentrum Duinpanne

