De zone zette daarbij zowel een deel van haar 600 vrijwilligers als enkele van de 40 professionele brandweermensen in. Doordat zo veel manschappen vrijwillig zijn, worden dit soort oefeningen vaak ’s avonds of in het weekend georganiseerd.

Het doel deze keer was het veilig lokaliseren en naar boven halen van voorwerpen op de kanaalbodem. Brandweer Midwest investeerde vorig jaar in nieuw duikmateriaal en hijs­attributen, en die werden nu uitvoerig getest.

De oefening leverde nuttige inzichten op voor echte interventies onder water.