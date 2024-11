De winter komt eraan en dus zakken ook de temperaturen. Voor veel mensen is dat het ideale moment om de houtkachel warm te stoken. Al is het ook opletten voor schouwbranden. Gelukkig kan je zelf actie ondernemen om dat te voorkomen.

“Ten eerste is het van belang om een kwalitatieve kachel te kopen. Daarnaast moet je je schouw jaarlijks door een erkende schouwveger laten kuisen. Als laatste geven we de tip om goed hout te gebruiken. Hard gedroogd hout werkt het best voor de kachel, en geeft het minste risico op schouwbranden”, zegt Bert Vanhuyse, brandweerofficier Midwest.