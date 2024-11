De actie kreeg de naam ‘Delors.

“Tijdens de operatie, die plaatsvond in de omgeving van de grens, werd er in totaal 25 gram cannabis aangetroffen bij verschillende personen en op verschillende locaties. In een appartementsblok werd een garage doorzocht, waar enkele gestolen steps en een gestolen fiets werden ontdekt”, zegt de woordvoerster van de Politiezone Grensleie.