In Galerij Ne9enpuntne9en in Roeselare kan je nog tot volgende week zaterdag de expo 'Border Colli" gaan bekijken. Het is zoals de naam misschien doet vermoeden geen tentoonstelling over honden, maar wel over 'grenzen'. Drie West-Vlamingen die samen aan het Sint-Lucas in Gent studeerden, onderzoeken elk op hun manier de grens in hun werk.