Drie verdachten voor de onderzoeksrechter na geweldpleging op kusttram in De Haan

Twee nieuwe verdachten van 19 jaar zijn gearresteerd na agressie op de kusttram zondagavond in De Haan. Bij het incident raakten meerdere medewerkers van De Lijn gewond nadat een controleactie uitmondde in geweld. De twee jongemannen (19) worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, net als een eerder opgepakte verdachte (18), die eveneens voor de onderzoeksrechter in Brugge verschijnt.

Zondag rond 19 uur stapten vier controleurs op de tram ter hoogte van halte Vosseslag in De Haan voor een ticketcontrole. Toen een groep jongeren uit Brussel geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen, escaleerde de situatie en ontstond een agressieve vechtpartij. Al snel sloegen drie van de vier verdachten op de vlucht. 

Een verdachte, een man (18) uit het Oost-Vlaamse Ninove, kon staande gehouden worden door medewerkers van de Lijn en werd gearresteerd. Hij gedroeg zich weerspannig, waardoor twee agenten gewond raakten en één agent arbeidsongeschikt. Ook de vier controleurs en de tramchauffeur werden naar het ziekenhuis gebracht. 

Onderzoeksrechter

Dinsdag wordt de 18-jarige bij de onderzoeksrechter in Brugge voorgeleid op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of arbeidsongeschiktheid van minder dan of gelijk aan 4 maanden tot gevolg, met verzwarende omstandigheden ten aanzien van personeelsleden van De Lijn.

"Intussen werden ook een tweede en derde verdachte gearresteerd", laat parket West-Vlaanderen weten. "Het gaat om twee 19-jarige mannen uit de buurt van Halle en Sint-Pieters-Leeuw in Vlaams-Brabant. Een van hen werd gisteravond in zijn woning opgepakt, de andere verdachte werd in Brussel opgepakt. Beiden worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een vierde verdachte wordt nog opgespoord."

