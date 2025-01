Speurders van zone Riho (politie Roeselare, Izegem, Hooglede, red.) voerden een onderzoek naar de verkoop van cocaïne in de regio Roeselare. Daarbij kregen ze drie mannen van 25, 27 en 29 jaar in het vizier. Tijdens het onderzoek werden ongeveer 10.000 euro cash en 25 gram cocaïne in beslag genomen.