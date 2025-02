De feiten speelden zich op eind september 2023, op klaarlichte dag, in de Oostendse uitgaansbuurt. Een man met een mondmasker en een kap gooide iets in de richting van café The Truth in de Langestraat. Enkele seconden later stonden het pand en het terras in lichterlaaie.

Op basis van camerabeelden kwam de beklaagde in het vizier van de speurders. Het onderzoek wees uit dat hij op 8 juli al de ramen van de toegangsdeur van het café zou vernield hebben met een baksteen.