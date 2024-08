De feiten speelden zich op zondag 24 september 2023 rond 12.40 uur af in de Oostendse uitgaansbuurt. Uit beelden van de stadscamera's bleek hoe een onbekende man in de Langestraat onder een ketting kroop en zich zo op het terras van café The Truth begaf. De verdachte was minutenlang druk in de weer en had het duidelijk op het café gemunt. Wellicht goot hij brandversnellers op het terras. Plots gooide hij een brandend voorwerp en nam hij de benen. In een mum van tijd stond het café helemaal in lichterlaaie. Bij de hevige brand vielen er geen gewonden.