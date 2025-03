De vrouw uit Zeeuws-Vlaanderen was een escorte en had net een klant gehad. Maar omdat de klant geen cash geld in huis had, zouden ze samen geld gaan afhalen. Volgens de man viel de vrouw hem echter aan met een houten snijplankje en sloeg ze hem op het hoofd. Hij zou zich nadien enkel hebben verweerd. Alleen liep de vrouw 33 steek- en snijverwondingen op, de man enkel een schram aan zijn hand. Hij kreeg van de rechtbank in Brugge 12 jaar cel, maar ging in beroep. Hij bleef erbij dat hij enkel zichzelf wilde verdedigingen na de aanval met het plankje.