Een bovenbuur hoorde de hysterische kreten van de vrouw en verwittigde de politie. De burgerlijke partij benadrukte dat de politie een waar bloedbad aantrof in het appartement. "Het leek wel het decor van een gruwelfilm zoals The Shining." Net onder het oog van het slachtoffer stak zelfs een mes dat 7 centimeter diep in haar schedel geplant stond.

In totaal stelde de wetsdokter maar liefst 36 snij- en steekverwondingen vast. Volgens het openbaar ministerie zou het slachtoffer zonder de snelle tussenkomst van de hulpdiensten overleden zijn.

Alain A. blijft beweren dat hij uit wettige zelfverdediging handelde. Naar eigen zeggen zou hij enkel gereageerd hebben toen de prostituee hem eerst aanviel met de snijplank. Volgens de beklaagde zou het slachtoffer ook als eerste naar een schaar gegrepen hebben. De verdediging vroeg daarom de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Tevergeefs. Meester Baert stelde ,wel met succes, dat van voorbedachtheid zeker geen sprake was. "In zijn hoofd heeft hij die dame niet wetens en willens willen kwetsen."