Eén van de doeken heet 'Zicht op het Postgebouw' en is van Octave Van Cuyck. Ruim 115 jaar oud en een tijd geleden echt in belabberde staat. Vanmorgen is het doek na de restauratie officieel ingehuldigd. Het is een verdienste van de heemkundige Kring De Plate dat de werken nu voor de toekomstige generaties bewaard zijn. Ook in de andere rechtszaal hangen nog twee gerestaureerde schilderijen. ‘Zicht op Oostende’ van Charles Wildt uit 1908 en een zicht op het oude stadhuis aan het Wapenplein.