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Oostende

Drie his­to­ri­sche schil­de­rij­en geres­tau­reerd en inge­hul­digd in Oos­tends gerechtsgebouw

Schilderij

In Oostende zijn drie historische schilderijen ingehuldigd op hun nieuwe plaats in het gerechtshof. Het gaat om oude doeken die in belabberde staat waren, maar nu een eerste restauratie kregen om ze voor de toekomst te bewaren. In het gerechtsgebouw krijgen de monumentale doeken nu een plaatsje waar ze trouwens voor het publiek altijd te zien zijn.

Eén van de doeken heet 'Zicht op het Postgebouw' en is van Octave Van Cuyck. Ruim 115 jaar oud en een tijd geleden echt in belabberde staat. Vanmorgen is het doek na de restauratie officieel ingehuldigd. Het is een verdienste van de heemkundige Kring De Plate dat de werken nu voor de toekomstige generaties bewaard zijn. Ook in de andere rechtszaal hangen nog twee gerestaureerde schilderijen. ‘Zicht op Oostende’ van Charles Wildt uit 1908 en een zicht op het oude stadhuis aan het Wapenplein.

Schilderij Oostende 02
Nieuws

Reusachtige schilderijen verruilen De Plate Oostende voor Gerechtshof én restauratie
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger

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