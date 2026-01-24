4°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Drie edi­ties van Meer­ja­ren­plan on tour’ in Mid­del­ker­ke uit­ge­steld door poli­tie­ke situatie

Gemeenteraad Middelkerke

Door de politieke evoluties in het gemeentebestuur van Middelkerke worden de edities van ‘Meerjarenplan on tour’ van 3 februari in Lombardsijde, 9 februari in Westende en 24 februari in Middelkerke uitgesteld naar een latere datum. De edities in Leffinge en in Slijpe in maart gaan wel door.

De kans is heel groot dat Middelkerke binnenkort een nieuwe beleidsploeg krijgt. Op vraag van de algemeen directeur en de zittende beleidsploeg stelt de organiserende communicatie- en participatiedienst daarom de eerste twee ‘Meerjarenplan on tour’ uit. Niettegenstaande het meerjarenplan integraal is goedgekeurd, wil het bestuur de nieuw aangestelde beleidsploeg voldoende tijd geven om zich in te werken voor deze dorpsvergaderingen.

De dorpsvergaderingen op dinsdag 3 februari in Lombardsijde, 9 februari in Westende en 24 februari in Middelkerke worden naar een latere datum uitgesteld. Op die manier kan Middelkerke de bevolking op een goeie manier te woord staan. Er wordt nu snel werk gemaakt van die nieuwe momenten, want de bevolking moet goed geïnformeerd worden en voldoende vragen kunnen stellen.

De edities van Leffinge (2 maart) en Slijpe (17 maart) gaan wel door op de geplande momenten en plaatsen om 19 uur. Om praktische reden zou er tijdens het infomoment over de nieuwe doortocht van Lombardsijde ook aandacht zijn voor het meerjarenplan. Dat laat Middelkerke achterwege. Het infomoment over de nieuwe doortocht gaat uiteraard wel gewoon door zoals gepland op dinsdag 3 februari in de voetbalkantine van Lombardsijde, vanaf 16 uur.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

99fff963 02f0 44a5 932c 20c3c567708b

Kevin Meerschaert vervangt Simon Vandendriessche in gemeenteraad Avelgem
Transmigranten boot illustratie

Dit jaar al twee oversteekpogingen met kleine boten in West-Vlaanderen
Zwembad

Veurne zet volgende stap richting nieuw zwembad
Howest 1

Werken, verhoogd inschrijvingsgeld en Nederlands leren: strengere regels voor Oekraïense studenten in Kortrijk
Cultuurcentrum Keizerspark Wingene

Nieuwe vergunningsaanvraag nodig voor cultuurcentra Wingene en Ruiselede
Tanguy taller

Belgisch overleveringsakkoord biedt hoop voor Bruggeling Tanguy Taller
Aanmelden