De kans is heel groot dat Middelkerke binnenkort een nieuwe beleidsploeg krijgt. Op vraag van de algemeen directeur en de zittende beleidsploeg stelt de organiserende communicatie- en participatiedienst daarom de eerste twee ‘Meerjarenplan on tour’ uit. Niettegenstaande het meerjarenplan integraal is goedgekeurd, wil het bestuur de nieuw aangestelde beleidsploeg voldoende tijd geven om zich in te werken voor deze dorpsvergaderingen.

De dorpsvergaderingen op dinsdag 3 februari in Lombardsijde, 9 februari in Westende en 24 februari in Middelkerke worden naar een latere datum uitgesteld. Op die manier kan Middelkerke de bevolking op een goeie manier te woord staan. Er wordt nu snel werk gemaakt van die nieuwe momenten, want de bevolking moet goed geïnformeerd worden en voldoende vragen kunnen stellen.

De edities van Leffinge (2 maart) en Slijpe (17 maart) gaan wel door op de geplande momenten en plaatsen om 19 uur. Om praktische reden zou er tijdens het infomoment over de nieuwe doortocht van Lombardsijde ook aandacht zijn voor het meerjarenplan. Dat laat Middelkerke achterwege. Het infomoment over de nieuwe doortocht gaat uiteraard wel gewoon door zoals gepland op dinsdag 3 februari in de voetbalkantine van Lombardsijde, vanaf 16 uur.