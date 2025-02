"In geen enkele van de panden die we bezoeken, kan je zomaar binnen", vertelt gids Peter Lammertyn. De panden die ze bezoeken, zijn privé-eigendommen. Dat maakt dit concept zo bijzonder. "Het is speuren achter gesloten deuren, niet achter open deuren, die iedereen kan bezoeken. Daar bestaat een andere, grote markt voor, die belangrijk is."