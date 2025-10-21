In de Murrisonstraat in Rekkem, dichtbij de Franse grens, is de vlammenzee rond 1 uur vannacht al van ver te zien. Drie geparkeerde auto's staan er in lichterlaaie. De brand moet uitgebroken zijn in de middelste auto en zo zijn overgegaan naar de andere twee voertuigen.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de drie auto’s zijn volledig uitgebrand. Politie en brandweer gaan uit van brandstichting, omdat de passagiersdeur van de middelste auto open stond.



