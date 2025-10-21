16°C
Nieuws
Menen

Drie auto’s bran­den uit in Rek­kem na wel­licht brandstichting

brandstichting rekkem auto

In Rekkem bij Menen zijn afgelopen nacht drie geparkeerde wagens volledig uitgebrand. Politie en brandweer vermoeden dat het om brandstichting gaat.

In de Murrisonstraat in Rekkem, dichtbij de Franse grens, is de vlammenzee rond 1 uur vannacht al van ver te zien. Drie geparkeerde auto's staan er in lichterlaaie. De brand moet uitgebroken zijn in de middelste auto en zo zijn overgegaan naar de andere twee voertuigen.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de drie auto’s zijn volledig uitgebrand. Politie en brandweer gaan uit van brandstichting, omdat de passagiersdeur van de middelste auto open stond.


Extra camera's

In die regio zijn er de voorbije jaren wel vaker incidenten geweest, met onder meer brandstichting in auto's. Vaak ging het toen om gestolen voertuigen. 

Op vraag van inwoners investeert stad Menen in extra veiligheidscamera's. Zo komen er twintig vaste camera's bij op zeven strategische locaties. Nu al hangen er 120 camera's dichtbij de Franse grens.

Camera2
Nieuws

Menen plaatst 20 nieuwe vaste camera’s: "Veiligheid is topprioriteit"
De redactie
Brand

