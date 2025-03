Folkpunkliefhebbers kunnen deze zomer hun hart ophalen op festival Dranouter. Naast Peat & Diesel staan nu ook de folkpunkbands The Mary Wallopers, The Rumjacks en The Scratch op de line-up. The Rumjacks zijn te zien op zaterdag 2 augustus. The Mary Wallopers en The Scratch betreden het podium op de laatste festivaldag, zondag 3 augustus.

Festivalgangers kunnen verder ook genieten van concerten van Tom Walker, Warhaus, Le Vent Du Nord, The Haunted Youth en Faada Freddy. Tickets zijn online te koop.