Jean-Marie Dedecker: "Nu blijft dat terug hangen omdat het nog altijd niet geagendeerd in de provincieraad. Het is het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat al vijftig jaar bezig is. Nu zijn alle partijen akkoord, van Natuur en Bos, tot de landbouworganisaties. Tot onze verwondering is dat nog altijd niet geagendeerd op de provincieraad. Dat is absoluut noodzakelijk voor het einde van dit jaar, maximum voor eind januari. Zo niet is dat weer vertrokken op lange termijn. Er is nu zelfs een actiegroep onder de bevolking, die zegt dat dit er absoluut moet komen."