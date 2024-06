Acht jaar geleden botsten archeologen op de plek waar het politiekantoor nu staat op een grafveld met resten van woningen en skeletten. In totaal vinden ze 53 skeletten. Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat ze stammen uit de Merovingische periode (450-751).

“Voor ons was het heel opmerkelijk dat we onder de skeletten die we vonden in Koksijde een veel grotere genetische diversiteit hebben gevonden dan over de hele autochtone Belgische bevolking vandaag”, zegt geneticus Maarten Larmuseau (KU Leuven).