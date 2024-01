In 2007 was Arno nog de master van de eerste editie van Filmfestival Oostende. Op de Zeedijk kreeg hij ook de eerste ster op de walk of fame. De zanger brak onder andere door dankzij de hit 'Oh la la la', die hij met TC Matic scoorde. 'Les Yeux de ma mère' werd in de Belpop 100 dan weer al drie jaar op rij tot beste Belgische nummer verkozen. In 2021 maakte hij ook de documentaire ''Charlatan, het leven van Arno Hintjens'. Datzelfde jaar, op een leeftijd van 72, bracht Arno de pianoplaat 'Vivre' uit. Vlak voor zijn dood kreeg Hintjens op het filmfestival van 2022 nog de Lifetime Achievement Award. Hij werd toen onthaald door talloze fans die samen een erehaag vormden.