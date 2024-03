De stad Brugge heeft daarmee een forse inhaalbeweging gedaan. De voorbije vijf jaar plantte de stad 2.688.813 bloembollen. “Elk jaar komen ze overigens dubbel terug, dus er staan zeker meer dan drie miljoen nieuwe bloemen in Brugge sinds 2019", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Er vallen nu in het voorjaar al heel wat bloemen te spotten.