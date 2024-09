‘Koket Koksijde’ is dit keer een florale ode aan zowat de beroemdste schilder van de westkust, Paul Delvaux. In de raadzaal van het gemeentehuis worden bezoekers ondergedompeld in z’n mysterieuze en dromerige schilderijen, met naakte of schaars geklede silhouetten.

"We hebben ook een Delvauxmuseum in Koksijde. De link schilderkunst-bloemsierkunst is altijd nabij. Het gaat over twee kunststromingen met aandacht voor composities en kleuren. Voor ons een heel dankbaar thema om te koppelen", legt diensthoofd groen Dries Vandewoude uit.