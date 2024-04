Volgens Verwilst is zijn initiatief – Team Burgemeester - er gekomen omdat CD&V in Tielt hem opzij wilde schuiven. Er was een akkoord dat vier van de tien schepenen in de nieuwe fusiegemeente uit Meulebeke zouden komen. Maar zonder medeweten van Verwilst was CD&V Tielt al met andere partijen concrete afspraken aan het maken. Daardoor moest hij het heft in eigen handen nemen, zegt Verwilst.