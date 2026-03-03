13°C
Gistel Roeselare

Deze West-Vlaam­se par­ken maken kans op de Prijs Publie­ke Ruim­te 2026

Prijs publieke ruimte

© Stad & OCMW Roeselare / Lars Duchateau

Twee West-Vlaamse projecten behoren tot de zes genomineerden voor de Prijs Publieke Ruimte 2026. Het Dr. Egide Defeverpark in Gistel en het Moermanpark in Roeselare maken kans op de prestigieuze jury- en publieksprijzen. Iedereen kan vanaf vandaag tot 5 mei stemmen op zijn favoriet.

Sinds 2008 bekroont Infopunt Publieke Ruimte jaarlijks projecten die de leefbaarheid en sociale cohesie in steden en gemeenten versterken. Voor de editie van 2026 dienden 73 projecten uit heel Vlaanderen en Brussel in. Na een strenge selectie door een onafhankelijke vakjury kwamen zes projecten uit de bus als genomineerd, waaronder twee uit West-Vlaanderen.

Dr. Egide Defeverpark in Gistel

In Gistel kreeg het Dr. Egide Defeverpark een nominatie. Het park transformeerde een voorheen ommuurde villatuin tot een toegankelijke groene long die diverse stadsplekken met elkaar verbindt. “Ons doel was om een plek te creëren waar natuur, erfgoed en gemeenschap samenkomen,” zegt de schepen van Gistel. “Het park stimuleert ontmoetingen, biodiversiteit en zachte mobiliteit, en we zijn trots dat dit nu erkend wordt op Vlaams niveau.”

DR EGIDE DEFEVERPARK 04 NA

© Lars Duchateau

Moermanpark in Roeselare

In Roeselare kreeg het Moermanpark een nominatie. Een voormalige parking van ongeveer één hectare werd omgevormd tot een klimaatbestendig park met ruimte voor sport, spel en ontmoeting. “Het was een uitdaging om van een asfaltvlakte een levendige groene long te maken,” vertelt de projectcoördinator van de stad. “Nu vormt het park een koeltezone in het centrum en een ontmoetingsplek voor jong en oud.”

12 stad OCMW Roeselare

© Stad & OCMW Roeselare

Naast de West-Vlaamse projecten zijn onder meer Wonderwoud in Gent, Materialenkaai in Brussel, De Schomme in Diest en Ravaartstraat in Vilvoorde en Steenokkerzeel genomineerd.

Stemmen kan tot 5 meiWest-Vlaamse parels genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2026

Vanaf vandaag kan het brede publiek stemmen op hun favoriete project. De stemming loopt tot 5 mei, wanneer tijdens het Congres Publieke Ruimte in Brugge zowel de Prijs Publieke Ruimte als de Publieksprijs worden uitgereikt. 

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

