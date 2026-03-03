In Roeselare kreeg het Moermanpark een nominatie. Een voormalige parking van ongeveer één hectare werd omgevormd tot een klimaatbestendig park met ruimte voor sport, spel en ontmoeting. “Het was een uitdaging om van een asfaltvlakte een levendige groene long te maken,” vertelt de projectcoördinator van de stad. “Nu vormt het park een koeltezone in het centrum en een ontmoetingsplek voor jong en oud.”

