De tram ontspoorde gisteren rond 14.15u ter hoogte van het kruispunt met de Kustlaan en de Isabellalaan. Alles wijst op een defect aan een wissel. Een menselijke fout is uitgesloten, en ook de felle rukwinden zouden geen rol gespeeld hebben. In stedelijke gebieden zijn er wel vaker problemen met de wissels, zegt De Lijn, maar voor de kusttram is dit toch uitzonderlijk. De vervoersmaatschappij zal de oorzaak verder onderzoeken.