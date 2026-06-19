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Deerlijk

Deer­lijks Wijn­do­mein Sen­tier 74 ver­o­vert plaats in Gault&Millau wijngids

Wijndomein Sentier 74 in Deerlijk verovert plaats in Gault&Millau wijngids

Lieven & Els / Gault&Millau Wijngids 2026

Het Deerlijks Wijndomein Sentier 74 van Lieven en Els mag een mooie mijlpaal vieren: hun mousserende wijn Compagnon - voor het eerst ingestuurd voor de prestigieuze Gault&Millau Wijngids - werd geselecteerd voor de editie 2026.

De opname in de gids is een bijzondere erkenning voor het jonge West-Vlaamse wijndomein van Lieven en Els. Jaarlijks beoordelen meer dan 75 sommeliers en wijnexperten meer dan 400 Belgische wijnen op kwaliteit, karakter en vakmanschap. Dat Sentier 74 bij een eerste deelname een plaats verovert in de gids, maakt de prestatie des te opmerkelijker.

"Wij zijn bijzonder fier dat we met onze wijn deel mogen uitmaken van deze gerenommeerde gids", klonk het tevreden bij wijnbouwer Lieven Callens. "De jury omschreef onze Compagnon als een uitgesproken aromatische wijn. Zo'n beoordeling doet je als wijnbouwer groeien van trots en geeft vooral veel motivatie om verder te investeren in kwaliteit."

De redactie

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