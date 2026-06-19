De opname in de gids is een bijzondere erkenning voor het jonge West-Vlaamse wijndomein van Lieven en Els. Jaarlijks beoordelen meer dan 75 sommeliers en wijnexperten meer dan 400 Belgische wijnen op kwaliteit, karakter en vakmanschap. Dat Sentier 74 bij een eerste deelname een plaats verovert in de gids, maakt de prestatie des te opmerkelijker.

"Wij zijn bijzonder fier dat we met onze wijn deel mogen uitmaken van deze gerenommeerde gids", klonk het tevreden bij wijnbouwer Lieven Callens. "De jury omschreef onze Compagnon als een uitgesproken aromatische wijn. Zo'n beoordeling doet je als wijnbouwer groeien van trots en geeft vooral veel motivatie om verder te investeren in kwaliteit."