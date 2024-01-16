Sommige aanbieders gebruiken zelfs artificiële intelligentie. En net omdat deelsteps veiliger zijn, ziet Waytogo de helmplicht die minister Crucke wil invoeren, niet zitten voor deelsteps. “Dat zou het businessmodel nog moeilijker maken. Het zorgt bovendien voor praktische problemen. Mensen vinden het niet altijd fijn om een helm op te zetten die door iemand anders is gebruikt.”

Volgens Waytogo zou een helmplicht de groei van deelmobiliteit net afremmen.