Deel e‑steps het populairst in onze provincie
© Stad Kortrijk
Deel e-steps zijn het populairst in onze provincie. Dat blijkt uit een onderzoek van Way To Go, een organisatie die deelmobiliteit promoot. Zestig procent van de gebruikers doet dat in West-Vlaanderen. Dat heeft veel te maken met het toerisme aan de kust. Maar ook in Kortrijk zijn deelsteps populair door een goeie samenwerking tussen het stadsbestuur en de aanbieder.
In een vijftal kustgemeentes kan je gebruik maken van een elektrische deelstep, en dat gebeurt erg vaak, net als in Kortrijk. Daardoor is West-Vlaanderen koploper in Vlaanderen. Jeffrey Matthijs, Way To Go: “Op vlak van deelsteps scoort West-Vlaanderen echt wel hoog. Zestig procent van onze respondenten komt uit West-Vlaanderen. Aan de kust gaat dat heel vaak over toeristen. In Kortrijk zijn er dan weer de communicatiecampagnes die de stad voert, samen met de intercommunale Leiedal. En de stad voert ook een beleid dat faciliterend werkt voor deelmobiliteit.”
Deelsteps zijn geen privésteps
Vroeger weerden lokale overheden vaak de deelsteps omdat ze rondslingerden, maar nu zijn er verplichte dropzones ingevoerd. Toch is er nog argwaan omwille van de veiligheid. “Deelsteps worden vaak over dezelfde kam geschoren als de privésteps. Maar deelsteps worden veel strenger gereguleerd. De maximum snelheid is 25 km per uur, en die kan niet opgedreven worden. Dankzij technologische toepassingen wordt er bovendien voor gezorgd dat er niet met twee personen op één deelstep gereden kan worden.”
Sommige aanbieders gebruiken zelfs artificiële intelligentie. En net omdat deelsteps veiliger zijn, ziet Waytogo de helmplicht die minister Crucke wil invoeren, niet zitten voor deelsteps. “Dat zou het businessmodel nog moeilijker maken. Het zorgt bovendien voor praktische problemen. Mensen vinden het niet altijd fijn om een helm op te zetten die door iemand anders is gebruikt.”
Volgens Waytogo zou een helmplicht de groei van deelmobiliteit net afremmen.