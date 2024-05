Kortrijk is na Blankenberge de tweede stad bij ons die voor de Hoppy deelsteps kiest. Het aantal blijft met 200 gelijk. Als je de step na gebruik niet in een parkeerzone zet dan blijft je betaling lopen. Via een cameraatje en AI of artificiële intelligentie speurt de step ook het wegdek af en signaleert als je bijvoorbeeld op het voetpad rijdt. Na gebruik moet je ook een foto sturen en het is opnieuw artificiële intelligentie die oordeelt of hij netjes staat.