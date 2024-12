De huidige concessie rond deelsteps werd al meerdere keren in vraag gesteld en daardoor werd dan ook beslist geen nieuwe concessie te voorzien. Het stadsbestuur blijft er wel van overtuigd dat deelmobiliteit een plaats moet krijgen in de stad. Dit zal ook in de toekomst blijvend ondersteund worden, maar hiervoor wordt vooral gefocust op deelauto's en -fietsen.