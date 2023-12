De feiten speelden zich in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december af in een woning in Oostkamp. Een 35-jarige man uit Waregem kwam er in verdachte omstandigheden om het leven. Volgens de eerste vaststellingen zou hij bezweken zijn aan een combinatie van drugs, alcohol en medicatie.

Ondertussen kon de vermoedelijke leverancier van de drugs ingerekend worden. De 43-jarige man uit Oostkamp zal voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter, die over zijn aanhouding zal moeten beslissen. Als de verdachte aangehouden wordt, zal hij dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen.