Daar zijn winnaars Oliver Dewolf en Liselotte Oyen heel blij mee. "Ik denk toen we hoorden dat de vierde persoon begon genomineerd te worden, hadden we iets van: oké, geen visworst deze keer", klonk het. "Het zal voor een volgende keer zijn. Maar het is wel de max. We zijn wel blij. Ja, ik ben heel blij. Ik moet nog efkens nadenken wat dat betekent voor ons worstenbedrijf dat op komst is." Naast de visworst selecteerde de jury nog vijf andere recepten die verder verfijnd worden in samenwerking met ILVO en VDAB. De afgewerkte producten worden gelanceerd op Oostende voor Anker.