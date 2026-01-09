De visworst wint het culinair project Potvis in Oostende: “We zijn heel blij”
Het culinair project Potvis in Oostende kent zijn winnaars. Oostendenaars konden nieuwe manieren bedenken om de lokale Noordzeevis te verwerken om langer te bewaren. Twintig deelnemers mochten uiteindelijk hun creatief idee bereiden en aan een professionele jury presenteren. En de winnende visreceptuur was de visworst.
Het was dinsdagavond bijzonder druk in de keuken van Antenne in Oostende. De jury moest de creatieve bereiding van twintig creatieve Oostendenaars proeven. Samen met verschillende chefs onderzochten de deelnemers hoe ze noordzeevis kunnen verwerken om langer te bewaren. Bijvoorbeeld door het in te leggen, te fermenteren, te drogen, te roken of een nieuwe techniek om vispoeder, vischarcuterie, soep of saus te maken. Eén voor één kwamen ze voor een panel van scherprechters. Maar de visworst werd de grote winnaar van het culinair project Potvis in Oostende.
De grote winnaars Oliver Dewolf en Liselotte Oyen.
Heel blij
Daar zijn winnaars Oliver Dewolf en Liselotte Oyen heel blij mee. "Ik denk toen we hoorden dat de vierde persoon begon genomineerd te worden, hadden we iets van: oké, geen visworst deze keer", klonk het. "Het zal voor een volgende keer zijn. Maar het is wel de max. We zijn wel blij. Ja, ik ben heel blij. Ik moet nog efkens nadenken wat dat betekent voor ons worstenbedrijf dat op komst is." Naast de visworst selecteerde de jury nog vijf andere recepten die verder verfijnd worden in samenwerking met ILVO en VDAB. De afgewerkte producten worden gelanceerd op Oostende voor Anker.