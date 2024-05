Hoe dan ook zullen de supporters op de Platse niet omkomen van de dorst. “Normaal gezien hebben we genoeg, maar we hebben al eens te kort gekomen. Nu hebben we toch wel gemaakt dat we echt gaan toekomen, denk ik toch. Ik hoop wel dat de supporters veel dorst gaan hebben.”



En terwijl de ene voldoende bier inslaat, legt de andere prikkeldraad op het dak. Steven Derynck, Frituur Carlos: “Dit jaar gaan we ons terug voorbereiden met de prikkeldraad. Zeker voor de veiligheid van iedereen, dat er niemand op het dak kruipt, met de zonnepanelen ook. Dus we gaan dat allemaal in goeie banen brengen, een beetje prikkeldraad errond, dat iedereen zich kan amuseren.”

Nu is het enkel nog aftellen naar zondag om half zeven.