Zaterdagmiddag vond in Houthulst het Belgisch Kampioenschap Ramen Wassen plaats. Een 25-tal professionele ramenwassers namen het tegen elkaar op. De beste ramenwasser van het land komt uit Roeselare: Kristof Van Brabander. Het BK is ook een manier om het beroep in de kijker te zetten, want de vraag naar ramenwassers neemt sterker toe dan het aantal mensen dat voor het beroep kiezen.
"Ramen wassen, dat is mijn leven", vertelt kersvers Belgisch kampioen Kristof Van Brabander. Hij maakte de 3 ramen schoon in net geen 17 seconden. Kristof heeft 26 jaar ervaring in ramen wassen.
Zo’n 25 professionele ramenwassers zetten scherpe tijden neer van om en bij de 20 seconden. Het wereldrecord ramen wassen ligt echter onder de 10 seconden. Het is dus een snelheidswedstrijd, maar precisie en techniek bepalen het resultaat. Wie strepen, druppels of zeepresten achter laat, krijgt strafpunten.
In de sector zijn naar schatting zo’n 7500 ramenwassers, waarvan 20% bij grote bedrijven werkt. Maar de vraag naar ramenwassers is nauwelijks bij te houden, vertelt Tommy Vanoutruyve: "Ramenwasser is nog altijd een knelpuntberoep in België. Als er gebouwd wordt, hebben mensen graag heel veel lichtinval in huis. En lichtinval betekent veel glas en dat betekent dat we veel ramenwassers nodig hebben."
