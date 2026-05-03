Zaterdagmiddag vond in Houthulst het Belgisch Kampioenschap Ramen Wassen plaats. Een 25-tal professionele ramenwassers namen het tegen elkaar op. De beste ramenwasser van het land komt uit Roeselare: Kristof Van Brabander. Het BK is ook een manier om het beroep in de kijker te zetten, want de vraag naar ramenwassers neemt sterker toe dan het aantal mensen dat voor het beroep kiezen.