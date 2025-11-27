Op de site van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien, vlak bij Avelgem, is begin april de bouw gestart van een nieuw batterijproject. Nippon Koei Energy Europe (NKEE), Aspiravi, Ecopower en Beauvent slaan daarvoor de handen in elkaar.

Het gaat om een installatie met een vermogen van 100 megawatt en een opslagcapaciteit van 250 megawattuur, vergelijkbaar met zo’n 60.000 thuisbatterijen. Het project zal concreet bestaan uit 58 containers waarin batterijen zitten en 24 containers waarin de omvormers zullen geïnstalleerd worden.

