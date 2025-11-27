Dankzij derde batterijpark kan dit dorpje net over de West-Vlaamse grens het meeste energie opslaan
In Ruien (Kluisbergen), net over de West-Vlaamse grens, is de bouw gestart van een grootschalig batterijpark. Vier energiebedrijven investeren samen in een installatie van 100 megawatt. De voormalige elektriciteitssite groeit zo verder uit tot een belangrijk knooppunt voor energieopslag in België.
Op de site van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien, vlak bij Avelgem, is begin april de bouw gestart van een nieuw batterijproject. Nippon Koei Energy Europe (NKEE), Aspiravi, Ecopower en Beauvent slaan daarvoor de handen in elkaar.
Het gaat om een installatie met een vermogen van 100 megawatt en een opslagcapaciteit van 250 megawattuur, vergelijkbaar met zo’n 60.000 thuisbatterijen. Het project zal concreet bestaan uit 58 containers waarin batterijen zitten en 24 containers waarin de omvormers zullen geïnstalleerd worden.
Strategische ligging aan hoogspanningsnet
De keuze voor Ruien is volgens de initiatiefnemers logisch. De site beschikt al over uitgebreide energie-infrastructuur en ligt op een strategische plek nabij de grens met West-Vlaanderen. De batterijen worden rechtstreeks gekoppeld aan een bestaande 150 kV-post, wat een efficiënte aansluiting op het hoogspanningsnet mogelijk maakt. In de omgeving zijn bovendien verschillende hoogspanningsniveaus aanwezig, onder meer in Avelgem.
Twee installaties
Het batterijpark bestaat uit twee delen. Een eerste installatie kan gedurende twee uur energie opslaan of afgeven, een tweede installatie doet dat tot vier uur lang. Samen moeten ze helpen om schommelingen in het elektriciteitsnet op te vangen.
Voor Ruien is het al het derde batterijproject. Samen zullen de installaties er goed zijn voor een totale opslagcapaciteit van ongeveer 1.150 megawattuur. Daarmee groeit de site uit tot een van de belangrijkste locaties voor energieopslag in België. Als alles volgens plan verloopt, wordt het batterijpark in het najaar van 2027 in gebruik genomen.
Hoe werken batterijparken?
Batterijparken slaan elektriciteit tijdelijk op wanneer er een overschot is op het net, bijvoorbeeld op zonnige of winderige momenten. Die energie wordt later opnieuw vrijgegeven wanneer de vraag naar elektriciteit toeneemt, zoals tijdens piekuren.
Zo helpen batterijen om het evenwicht op het elektriciteitsnet te bewaren. Dat is belangrijk omdat hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind niet constant produceren. Door energie op te slaan en op het juiste moment te gebruiken, dragen batterijparken bij aan een stabieler en efficiënter energiesysteem.