De leerlingen en het personeel zitten al jaren in verouderde, veel te krappe gebouwen die niet langer voldoen aan de noden van modern onderwijs. Er waren ook al negatieve opmerkingen van de onderwijsinspectie. De gebouwen dateren van 1976.

Renovatie, dan nieuwbouw, nu weer renovatie

Acht jaar geleden werd al beslist om de school te renoveren. Maar een nieuw gemeentebestuur trok plots de kaart van nieuwbouw. En nu keert men terug naar de oorspronkelijke denkpiste: een grondige renovatie. Die is minder duur en financieel meer haalbaar, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V)

Oppositiepartijen N-VA en Groen zijn hier alvast niet over te spreken. Jan Vanassche, Groen: “In plaats van een nieuwe school kiest het bestuur nu voor beperkte renovaties, waaronder de vervanging van enkele ramen, het sanitair en andere kleine ingrepen. Dit is oplapwerk dat de structurele problemen niet aanpakt. De Vlaamse overheid voorziet nochtans een subsidie van ongeveer 2 miljoen euro, wat de kostprijs voor de gemeente sterk vermindert.”

Gronden weer verkopen

De nieuwbouwplannen waren in de vorige legislatuur zo goed als afgerond. Er was ook al een terrein voorzien: de site van De Bevertjes aan de Beernemstraat, waarvoor de gemeente toen gronden aankocht. Die gronden wil de huidige meerderheid nu opnieuw verkopen. Ook de polyvalente zaal die in het project voorzien was, wordt geschrapt.