In Blankenberge komt de geheime stemming steeds dichterbij, maar dat wil huidig burgemeester Björn Prasse kost wat het kost vermijden. Daarom is zijn partij bereid om toegevingen te doen, zoals in het parkingdossier van de Grote Markt. N-VA en CD&V Plus willen die parking bovengronds, terwijl Team Blankenberge en Vooruit de parking liever ondergronds zien. Prasse is nu bereid om het dossier in de koelkast te steken.

“Het moet nog blijken uit de onderhandelingen, maar als dat een van de pistes is en we daardoor een akkoord kunnen bereiken, dan moet dat maar”, klinkt het bij Prasse.