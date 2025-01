Hoewel Eneco de plannen nog niet heeft ingediend bij de Vlaamse Overheid, gaf de burgemeester tijdens de gemeenteraad alvast een voorzichtige indicatie van de houding van de stad: "We kunnen nog geen formeel advies geven, maar het stadsbestuur is bezorgd over de omvang en impact van dit project. De maatschappelijke voordelen van deze turbine lijken elders te liggen, terwijl de nadelen lokaal zeer groot zijn. Daarom staan we momenteel ongunstig tegenover de indiening van dit dossier."