2°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Damme

Win­ters­feer in Dam­me ver­wel­kom­de record­aan­tal van 14.000 bezoekers

Wintersfeer Damme

De achtste editie van Wintersfeer in Damme was bijzonder succesvol en lokte een recordaantal bezoekers. Iets meer dan 14.000 mensen kwamen genieten van de betoverende winter- en kerstsfeer, gecreëerd door kunstenaar Frederiek Van Pamel. Dit jaar hulde hij zowel het Sint-Janshospitaal als de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in.

Van 20 december tot zondag 4 januari vond de achtste editie van Wintersfeer in Damme plaats. Iets meer dan 14.000 bezoekers kwamen opdagen en dat is een recordaantal. Nieuw dit jaar was de feeërieke lichtjeswandeling, die bezoekers langs verlichte monumenten en gezellige lichtplekjes door het historische centrum van Damme leidde. 

“Het is bijzonder om te zien dat zoveel bezoekers en bewoners opnieuw de weg naar Damme vonden om de magie te beleven die Frederiek jaar na jaar tot stand brengt”, aldus burgemeester Joachim Coens. “Al voor de achtste keer slaagde hij erin om onze historische locaties in Damme om te toveren tot sfeervolle wintertaferelen.”

Leonie Delodder
Joachim Coens Frederiek Van Pamel

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Roger vangheluwe

Brief linkt Roger Vangheluwe aan misbruik van 3-jarige tweeling tijdens bezoek aan jeugdinstelling Stella Maris in Kortrijk
Brandweer

Keukenbrand in vijfsterrenhotel La Réserve in Knokke: 40-tal mensen geëvacueerd
511 BB RECHTS ijspistemiddelkerke

Nog twee dagen schaatsen zonder dak: rukwinden scheuren dakbekleding van ijspiste in Middelkerke los
Afvalophaling Diftar

Eerste ophaling met diftarcontainers in Harelbeke loopt vlot voor bewoners én ophalers
Kerst in oostende

Heel wat mensen zoeken met Kerst de kust op
Ouders

Kerstkindje Ella geboren in gang van ziekenhuis: mama en baby stellen het goed
Aanmelden