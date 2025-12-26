De achtste editie van Wintersfeer in Damme was bijzonder succesvol en lokte een recordaantal bezoekers. Iets meer dan 14.000 mensen kwamen genieten van de betoverende winter- en kerstsfeer, gecreëerd door kunstenaar Frederiek Van Pamel. Dit jaar hulde hij zowel het Sint-Janshospitaal als de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in.
Van 20 december tot zondag 4 januari vond de achtste editie van Wintersfeer in Damme plaats. Iets meer dan 14.000 bezoekers kwamen opdagen en dat is een recordaantal. Nieuw dit jaar was de feeërieke lichtjeswandeling, die bezoekers langs verlichte monumenten en gezellige lichtplekjes door het historische centrum van Damme leidde.
“Het is bijzonder om te zien dat zoveel bezoekers en bewoners opnieuw de weg naar Damme vonden om de magie te beleven die Frederiek jaar na jaar tot stand brengt”, aldus burgemeester Joachim Coens. “Al voor de achtste keer slaagde hij erin om onze historische locaties in Damme om te toveren tot sfeervolle wintertaferelen.”