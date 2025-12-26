Van 20 december tot zondag 4 januari vond de achtste editie van Wintersfeer in Damme plaats. Iets meer dan 14.000 bezoekers kwamen opdagen en dat is een recordaantal. Nieuw dit jaar was de feeërieke lichtjeswandeling, die bezoekers langs verlichte monumenten en gezellige lichtplekjes door het historische centrum van Damme leidde.