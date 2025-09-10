Burgemeester Damme wordt voorzitter van Cittaslow: “Tijd nemen om in eigen gemeente te genieten van het leven”
De burgemeester van Damme, Joachim Coens, wordt de nieuwe voorzitter van Cittaslow België. Damme trad in 2023 toe tot het netwerk van steden en gemeenten die zich inzetten voor een hoge levenskwaliteit.
Damme werd pas lid van het netwerk na een uitvoerig traject om de stad te laten voldoen aan de Cittaslow-normen. Om zich drager van het Cittaslow-keurmerk te mogen noemen, moet een gemeente zich engageren om een kwalitatief milieubeleid te voeren, de lokale economie te ondersteunen en gastvrijheid aan te moedigen. Traagheid, in positieve zin, is belangrijk: tijd nemen om bewust te leven en te genieten in je eigen gemeente.
Burgemeester Joachim Coens: “We zijn nog maar de tweede Vlaamse gemeente die vertegenwoordigd is in deze organisatie. Toch is de visie van Cittaslow er een die voor heel wat andere Vlaamse besturen als muziek in de oren zou moeten klinken. Daar gaan we de komende jaren werk van maken.”
Kernwaarden
De visie houdt in dat er voortdurend wordt nagedacht over lokale tradities en het lokale economische weefsel, over de inrichting van het grondgebied, over mobiliteit, gastvrijheid en welzijn in de brede zin van het woord. Het idee is ontstaan in 1999 in Italië, als een uitbreiding van de Slow Food-beweging. Cittaslow wil de snelheid, massaproductie en anonimiteit van de moderne maatschappij tegengaan.
Uitbreiding
Het lidmaatschap wordt ook meer toegankelijk gemaakt, vertelt de nieuwe voorzitter: “Het Cittaslow-label kan enkel worden behaald door steden en gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Een stad als Brugge kan dus niet meedingen naar de erkenning. Maar de toetredingsregels werden uitgebreid: zo kunnen nu ook deelgebieden volwaardig lid worden. Hoewel Brugge zelf niet kan toetreden, kunnen bijvoorbeeld Lissewege of de binnenstad dat voortaan wel.”
