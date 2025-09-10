Damme werd pas lid van het netwerk na een uitvoerig traject om de stad te laten voldoen aan de Cittaslow-normen. Om zich drager van het Cittaslow-keurmerk te mogen noemen, moet een gemeente zich engageren om een kwalitatief milieubeleid te voeren, de lokale economie te ondersteunen en gastvrijheid aan te moedigen. Traagheid, in positieve zin, is belangrijk: tijd nemen om bewust te leven en te genieten in je eigen gemeente.

Burgemeester Joachim Coens: “We zijn nog maar de tweede Vlaamse gemeente die vertegenwoordigd is in deze organisatie. Toch is de visie van Cittaslow er een die voor heel wat andere Vlaamse besturen als muziek in de oren zou moeten klinken. Daar gaan we de komende jaren werk van maken.”

