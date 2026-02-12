Dak van oude koeienstal in Moorsele stort in: drie dieren overleden

Er snelde ook meteen een dierenarts ter plaatse. Drie koeien hebben de instorting niet overleefd, de andere overleefden het wel en werden naar een veiligere plek gebracht. De kans was groot dat het ingestorte dak uit asbestplaten bestond, daarom droeg de brandweer voor de zekerheid mondmaskers. Maar uiteindelijk bleek er weinig gevaar. De hoeveelheid asbest was beperkt en de regen verhinderde verspreiding. Hoe het kon dat het dak instortte, is niet meteen duidelijk. Maar het zou de brandweer verwonderen, moest de sneeuwval er iets mee te maken hebben.