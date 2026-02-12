Dak van oude koeienstal in Moorsele stort in: drie dieren overleden

In Moorsele (Wevelgem) stortte zondagavond een dak van een oude koeienstal in langs de Kezelberg. Vijftien dieren lagen bedolven onder het puin, drie overleefden de instorting niet.
De brandweer van zone Fluvia werd zondag, iets voor 18 uur, opgeroepen na een melding van instortingsgevaar. Ze snelden naar een hoeve langs de Kezelberg in Moorsele (Wevelgem). De eigenaars belden de hulpdiensten nadat ze hoorden dat de stal was ingestort. Vijftien dieren zaten gekneld en de stal lag bezaaid met puin. Vooraleer ze de dieren konden bevrijden, moesten ze eerst het puin opruimen en de rest van de dakconstructie stabiliseren.
Er snelde ook meteen een dierenarts ter plaatse. Drie koeien hebben de instorting niet overleefd, de andere overleefden het wel en werden naar een veiligere plek gebracht. De kans was groot dat het ingestorte dak uit asbestplaten bestond, daarom droeg de brandweer voor de zekerheid mondmaskers. Maar uiteindelijk bleek er weinig gevaar. De hoeveelheid asbest was beperkt en de regen verhinderde verspreiding. Hoe het kon dat het dak instortte, is niet meteen duidelijk. Maar het zou de brandweer verwonderen, moest de sneeuwval er iets mee te maken hebben.